Акинфеев обновил рекорд по отбитым пенальти в чемпионате России

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18 Марта 2021, 10:17,
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Страж ворот московского ЦСКА Игорь Акинфеев обновил собственный рекорд по отбитым пенальти в рамках чемпионата России.
Напомним, что во вчерашнем матче 23-го тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита» 34-летний голкипер парировал удар нападающего Артёма Дзюбы с 11-метровой отметки. Таким образом, Акинфеев довел количество отбитых пенальти до 20.
Встреча между ЦСКА и «Зенитом» завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 3:2.
Благодаря вчерашнему успеху «сине-бело-голубые» (48 очков) закрепились на первом месте в турнирной таблице, а «армейцы» (40) находятся на третьей позиции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев
Ещё бы весь ЦСКА соответствовал уровню Акинфеква и боролись бы за чемпионство спокойно. А так Зенит в очередной раз доказал, почему он должен быть чемпионом России и никто другой!