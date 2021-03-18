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Акинфеев обновил рекорд по отбитым пенальти в чемпионате России

18 Марта 2021, 10:17,

Страж ворот московского ЦСКА Игорь Акинфеев обновил собственный рекорд по отбитым пенальти в рамках чемпионата России.

Напомним, что во вчерашнем матче 23-го тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита» 34-летний голкипер парировал удар нападающего Артёма Дзюбы с 11-метровой отметки. Таким образом, Акинфеев довел количество отбитых пенальти до 20.

Встреча между ЦСКА и «Зенитом» завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 3:2.

Благодаря вчерашнему успеху «сине-бело-голубые» (48 очков) закрепились на первом месте в турнирной таблице, а «армейцы» (40) находятся на третьей позиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев
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Комментарии (1)
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Super fanat
18 Марта 2021, 10:35

Ещё бы весь ЦСКА соответствовал уровню Акинфеква и боролись бы за чемпионство спокойно. А так Зенит в очередной раз доказал, почему он должен быть чемпионом России и никто другой!

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