Дзюба пообещал больше не бить пенальти

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17 Марта 2021, 23:18,
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба объяснил, почему именно он снова пробивал 11-метровый в составе своей команды.
- Не забил — значит, паузу с пенальти надо взять точно. Мы просто разговаривали, Богданыч сказал, что пенальти бью я или Сердар, - приводит слова Дзюбы «Спорт-Экспресс».
Напомним, что для Дзюбы это уже второй незабитый 11-метровый подряд. Ранее форвард мог принести очко своей команде в игре с «Рубином» (1:2), но в компенсированное время не переиграл голкипера.
Также лидер атак «Зенита» возмущается тем, что судьи не засчитали гол после удара Дугласа Сантоса: «Чистый гол. Мы видео посмотрели, это же кошмар! Мяч полностью линию перешел».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Зенит, Артём Дзюба
О небеса...тополь больше не бьет пенальти...свершилось!!! А вот гол Дугласа !?...это недоразумение со свистком виноват...)))
ай там кто на варе сидел явно за сисек топил.. )))
Скорее утонули в сиськах...)))