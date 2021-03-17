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Дзюба пообещал больше не бить пенальти

17 Марта 2021, 23:18,

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба объяснил, почему именно он снова пробивал 11-метровый в составе своей команды.

- Не забил — значит, паузу с пенальти надо взять точно. Мы просто разговаривали, Богданыч сказал, что пенальти бью я или Сердар, - приводит слова Дзюбы «Спорт-Экспресс».

Напомним, что для Дзюбы это уже второй незабитый 11-метровый подряд. Ранее форвард мог принести очко своей команде в игре с «Рубином» (1:2), но в компенсированное время не переиграл голкипера.

Также лидер атак «Зенита» возмущается тем, что судьи не засчитали гол после удара Дугласа Сантоса: «Чистый гол. Мы видео посмотрели, это же кошмар! Мяч полностью линию перешел».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Артём Дзюба
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Комментарии (3)
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1
jUMPER
17 Марта 2021, 23:25

О небеса...тополь больше не бьет пенальти...свершилось!!! А вот гол Дугласа !?...это недоразумение со свистком виноват...)))

1
ингерман
17 Марта 2021, 23:30

ай там кто на варе сидел явно за сисек топил.. )))

1
jUMPER
17 Марта 2021, 23:33

Скорее утонули в сиськах...)))

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