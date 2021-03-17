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Чалов: «Бились вдесятером, выглядели неплохо»

17 Марта 2021, 23:45,

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов подвёл итоги поединка против «Зенита», который завершился победой «сине-бело-голубых» со счётом 3:2.

- Потеряли инициативу во втором тайме, пропустили два гола, удаление было. Сложно оценивать игру — бились вдесятером, выглядели неплохо, пытались отыграться и даже забили гол, - приводит слова Чалова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне форвард провел 27 официальных матчей за клуб, в которых отметился 5 голами и столько же раз ассистировал партнерам в результативных атаках. При этом Чалов потерял твердое место в основе команды, за весь сезон только дважды проведя на поле все 90 минут.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Фёдор Чалов
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