Чалов: «Бились вдесятером, выглядели неплохо»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов подвёл итоги поединка против «Зенита», который завершился победой «сине-бело-голубых» со счётом 3:2.

- Потеряли инициативу во втором тайме, пропустили два гола, удаление было. Сложно оценивать игру — бились вдесятером, выглядели неплохо, пытались отыграться и даже забили гол, - приводит слова Чалова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне форвард провел 27 официальных матчей за клуб, в которых отметился 5 голами и столько же раз ассистировал партнерам в результативных атаках. При этом Чалов потерял твердое место в основе команды, за весь сезон только дважды проведя на поле все 90 минут.