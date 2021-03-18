Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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ЦСКА определился с будущим Ганчаренко

18 Марта 2021, 12:05,

Стала известна судьба белорусского специалиста Виктора Ганчаренко в московском ЦСКА. Об этом информирует издание Sport24.

Источник утверждает, что руководство «армейского» клуб даст тренеру возможность доработать до конца сезона-2020/2021. Напомним, что действующее трудовое соглашение между сторонами истекает грядущим летом

Если команда сможет завоевать путевку в Лигу чемпионов, контракт с Ганчаренко может быть продлен. 43-летний тренер работает в московском коллективе с 2016-го года.

По итогам 23-х туров чемпионата России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым «Спартака» на одно очко.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко
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