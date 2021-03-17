Ганчаренко: ЦСКА остаётся в чемпионской гонке

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвёл итоги матча с «Зенитом» (2:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Вообще надо сказать, что сейчас в нашем чемпионате очень тонкая грань между победой и поражением. Куда качнется какой-то маятник… одно неверное движение, одно неправильное расположение корпуса, и соответственно ты уже можешь матч проиграть. После того, как мы уже повели, наверное, мы могли более активно еще сыграть, чтобы забить второй мяч, потому что многовато мячей мы потеряли между линиями, хотя в простой ситуации были в быстрых атаках. «Зенит» - опытная команда, они вернулись в игру после забитого мяча. Во втором тайме мы, к сожалению, минут 15-20 не оказывали давления, даже играя в меньшинстве, что стоило бы делать, потому что более активно надо было играть. Путем замен это удалось и, по крайней мере, сохранить интригу до последних минут. Наверное, при каком-то более благоприятной для нас ситуации могли бы и сравнять счет. Но тем не менее, сказать какие-то слова упрека очень сложно. Единственное, что несколько помарок в обороне было, которые стоили нам поражения.

- Почему «Зенит» так легко создавал моменты и забивал в частности? Вендел забивал без сопротивления. В начале встрече «Зенит» тут же создал два опаснейших нереализованных момента. Потом без сопротивления Дуглас Сантос бьет в штангу.

- Потому что более активно должны двигаться опорные полузащитники и накрывать момент подбора и момент удара. Вот про это я и говорю, что любое неверное расположение приводит к тому, что ты получаешь поражение.

- Если бы был Марадишвили в стартовом составе, опорная зона сыграла бы надежнее?

- Футбол же состоит не только в том, что ты подбираешь и отбираешь мячи, а еще надо атаковать. Здесь тоже мы остановили выбор на Облякове и Ахметове, чтобы мы шли вперед.

- Начало второго тайма определило результат матча? Пропущенный гол от Вендела и удаление Ильзата?

- Конечно, это сразу же удар, от которого мы не смогли оправиться еще минут 15.

- К Ильзату у вас есть претензии?

- Какие еще претензии могут быть? Зачем они, если мы в меньшинстве сражались?

- ЦСКА остается в чемпионской гонке?

- Почему нет? Мы должны в любом случае сражаться до конца. У нас все будет, чтобы исправить ситуацию. Это тот случай, когда команда должна проявить все, чтобы исправить ситуацию.