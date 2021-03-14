​Рондон рассказал, будет ли отмечать гол, если забьёт «Зениту»

Форвард ЦСКА Саломон Рондон накануне дал интервью. Это случилось это до старта двадцать второго тура, когда отставание «армейцев» от лидирующего в Премьер-лиге «Зенита» измерялось двумя, а не пятью очками.

«Есть ли у ЦСКА шанс стать чемпионом, обойдя «Зенит»? Если бы мы говорили об отставании в 12-15 очков, это было бы нереально, но мы всего лишь в двух очках от них за девять туров до финиша. Так что шансы есть.

Буду ли я отмечать гол, если забью «Зениту»? После перехода из «Рубина» в «Зенит» я забил казанцам трижды и каждый гол праздновал. Я нападающий, и я живу за счёт забитых голов. Так что, думаю, я бы отпраздновал гол. Но, конечно, у меня остались очень тёплые воспоминания о «Зените» и Санкт-Петербурге», - цитирует Рондона Marca.

ЦСКА и «Зенит» сыграют в Москве семнадцатого марта.