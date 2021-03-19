Бохинен - о поражении от «Зенита»: «Болельщики ЦСКА заслуживают большего»

Норвежский хавбек Эмиль Бохинен, выступающий за московский ЦСКА, высказался о поражении от петербургского «Зенита» в матче 23-го тура чемпионата России. «Армейцы» уступили на своем поле со счетом 2:3.

«Рад дебюту, но огорчен результатом. Наши поклонники заслуживают большего. После перерыва мы станем сильнее», - гласит сообщение футболиста в «Инстаграме».

22-летний полузащитник перебрался в ЦСКА из «Стабека» в феврале текущего года. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор.

После 23-х проведенных туров «армейцы» занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.