Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Бохинен - о поражении от «Зенита»: «Болельщики ЦСКА заслуживают большего»

19 Марта 2021, 10:34,

Норвежский хавбек Эмиль Бохинен, выступающий за московский ЦСКА, высказался о поражении от петербургского «Зенита» в матче 23-го тура чемпионата России. «Армейцы» уступили на своем поле со счетом 2:3.

«Рад дебюту, но огорчен результатом. Наши поклонники заслуживают большего. После перерыва мы станем сильнее», - гласит сообщение футболиста в «Инстаграме».

22-летний полузащитник перебрался в ЦСКА из «Стабека» в феврале текущего года. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор.

После 23-х проведенных туров «армейцы» занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, ЦСКА Москва, Эмиль Бохинен
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола