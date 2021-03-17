ЦСКА пошутил про руки, Акинфеева и Дзюбу

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17 Марта 2021, 21:39,
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В конце первого тайма главного матча 23-го тура Премьер-лиги голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев парировал 11-метровый удар в исполнении Артёма Дзюбы. Это его 20-й отраженный пенальти в чемпионатах России. Тогда счет остался 1:1.
СММ-служба «армейцев» отреагировала на произошедшее сообщением в Твиттере на грани фола: «Вот как надо играть руками».
Отметим, что после перерыва «Зенит» все же вышел вперед после гола Вендела. Ситуация ЦСКА осложнилась после удаления Ильзата Ахметова за грубую игру. В середине второй половины встречи команда Игоря Ганчаренко проигрывает со счетом 1:2.
Текстовую трансляцию читайте на LiveResult.ru.
Вот как надо играть руками #ЦСКАзенит pic.twitter.com/g0xm97JjeF— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 17, 2021
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Артём Дзюба, Игорь Акинфеев