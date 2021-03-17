Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Рондон и Фернандес – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Зенитом»

17 Марта 2021, 18:46,

Украшением вечера среды в российском чемпионате станет противостояние ЦСКА и «Зенита». Интрига в чемпионской гонке может накалиться до предела, ведь в настоящий момент «армейцы», занимающие третье место, отстают от лидирующих питерцев на пять очков.

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко принял решение выпустить с первых минут таких футболистов: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Зайнутдинов, Фернандес, Ахметов, Обляков, Кучаев, Эджуке, Влашич, Рондон.  

Отметим, что Саломон Рондон в своё время выступал за «Зенит».

Игра между ЦСКА и «Зенитом» начнётся в восемь часов вечера по столичному времени. Следить за ходом поединка во всех красках и подробностях можно будет в трансляции в текстовом формате на портале LiveResult.

Добавим, что после этого матча команды уйдут на паузу, связанную с матчами сборных.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, ЦСКА Москва, Саломон Рондон
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