​Рондон и Фернандес – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Зенитом»

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17 Марта 2021, 18:46,
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Украшением вечера среды в российском чемпионате станет противостояние ЦСКА и «Зенита». Интрига в чемпионской гонке может накалиться до предела, ведь в настоящий момент «армейцы», занимающие третье место, отстают от лидирующих питерцев на пять очков.
Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко принял решение выпустить с первых минут таких футболистов: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Зайнутдинов, Фернандес, Ахметов, Обляков, Кучаев, Эджуке, Влашич, Рондон.
Отметим, что Саломон Рондон в своё время выступал за «Зенит».
Игра между ЦСКА и «Зенитом» начнётся в восемь часов вечера по столичному времени. Следить за ходом поединка во всех красках и подробностях можно будет в трансляции в текстовом формате на портале LiveResult.
Добавим, что после этого матча команды уйдут на паузу, связанную с матчами сборных.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, ЦСКА Москва, Саломон Рондон