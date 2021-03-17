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Радимов - о матче ЦСКА - «Зенит»: «На «ВЭБ Арене» скучно не будет»

17 Марта 2021, 11:24,

Экс-футболист петербургского «Зенита», а ныне наставник второй команды «сине-бело-голубых» Владислав Радимов поделился ожиданиями от поединка против московского ЦСКА в рамках 23-го тура Премьер-лиги.

«ЦСКА и «Зенит»! Говорить об этом можно часами. Сегодня вечером на «ВЭБ Арене» чего-чего, но скучно не будет наверняка», - написал специалист в своем инстаграм-аккаунте.

Поединок ЦСКА - «Зенит» состоится сегодня, 17-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени. Текстовая трансляция матча пройдет на Liveresult.ru.

После 22 туров команда Сергея Семака занимает первое место в РПЛ, а подопечные Виктора Ганчаренко находятся на третьей позиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, ЦСКА Москва, Владислав Радимов
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