Дзюба вышел на третье место в списке бомбардиров чемпионатов России

Точный удар головой в исполнении форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота ЦСКА позволил его команд сравнять счет в центральном матче 23-го тура РПЛ. Сам же футболист вышел на чистое третье место по количеству голевых ударов в поединках чемпионатов России. На счету 32-летнего голеадора уже 130 мячей, что на один больше чем у Дмитрия Кириченко. Чаще Дзюбы забивали только Александр Кержаков, у которого на 9 голов больше, и Олег Веретенников, наколотивший в своё время 143 мяча.

Что касается текущего сезона, Дзюба сыграл в 21 туре Премьер-лиге и 13 раз огорчал голкиперов других команд. Нападающий мог забить и 131-й гол, но Игорь Акинфеев парировал его удар с 11-метровой отметки.