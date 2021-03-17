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Дзюба вышел на третье место в списке бомбардиров чемпионатов России

17 Марта 2021, 21:16,

Точный удар головой в исполнении форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота ЦСКА позволил его команд сравнять счет в центральном матче 23-го тура РПЛ. Сам же футболист вышел на чистое третье место по количеству голевых ударов в поединках чемпионатов России. На счету 32-летнего голеадора уже 130 мячей, что на один больше чем у Дмитрия Кириченко. Чаще Дзюбы забивали только Александр Кержаков, у которого на 9 голов больше, и Олег Веретенников, наколотивший в своё время 143 мяча.

Что касается текущего сезона, Дзюба сыграл в 21 туре Премьер-лиге и 13 раз огорчал голкиперов других команд. Нападающий мог забить и 131-й гол, но Игорь Акинфеев парировал его удар с 11-метровой отметки.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Артём Дзюба
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