​«Зенит» объявил состав на матч с ЦСКА, Малком - в запасе

Главная игра двадцать третьего игрового дня российского чемпионата пройдёт на «ВЭБ Арене», где сразятся ЦСКА и «Зенит». Рулевой питерской команды Сергей Семак включил в стартовый состав своей команды следующих исполнителей:

Лунёв, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

Стоит отметить, что в запасе у «Зенита» находится Малком, который восстановился от полученной на сборах травмы.

Команды начнут игру, когда часы в Москве покажут восемь часов вечера. Портал LiveResult поможет любителям футбола следить за ходом противостояния в текстовой трансляции.

Отметим, что «Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы. ЦСКА идёт третьим, отставая от питерцев на пять очков. Между командами располагается «Спартак», который имеет в своём активе на один балл больше, чем ЦСКА.