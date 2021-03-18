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Бохинен: «При счёте 1:3 уже нечего было терять, и мы пошли большими силами вперёд»

18 Марта 2021, 11:43,

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен на клубном канале в YouTube рассказал о матче с «Зенитом», своем дебюте и поддержке болельщиков

- Это был сложный для дебюта матч. Вы вышли, когда команда играла вдесятером, вы вышли и заработали пенальти. Как прокомментируете игру?

- Когда выходишь в таком матче, когда уже проигрываешь, и у тебя нет ни одного игрока, то это очень тяжело, тяжело входить в такую игру. Но когда счет стал 1:3, то уже нечего было терять, и мы пошли большими силами вперед. Повезло с пенальти, удалось сократить отставание в счете. Но, к сожалению, не хватило времени, чтобы отыграться.

- Расскажите про свою физическую форму. Вы уже готовы играть все 90 минут?

- Я надеюсь, что после паузы на игры национальных сборных я буду в оптимальных кондициях. Сегодня было тяжеловато, так как  без одного игрока вся нагрузка легла на центр поля, и мы много бегали. Но надеюсь, что наберу форму уже в ближайшее время.

- Можно сказать, что вы уже освоились в команде? С кем из одноклубников общаетесь больше всего?

- Я счастлив быть в этой команде и уже считаю себя ее частью. Я адаптировался и в основном общаюсь с иностранцами - с Влашичем, исландцами, Чиди. Мы с ним встречались еще в Норвегии. В целом все ко мне относятся хорошо, и мне очень комфортно.

- На стадионе было максимальное количество болельщиков по регламенту. Как вам атмосфера?

- Конечно, когда ты на скамейке и следишь за матчем со стороны, ты видишь эту поддержку и то, как трибуны гонят нас вперед. Когда ты на поле, то больше сосредоточен на игре, но в подсознании чувствуешь поддержку. Особенно когда мы забили второй гол, все болельщики нас погнали. Это очень чувствовалось. Поддержка была просто фантастической.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Эмиль Бохинен
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