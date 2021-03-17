ЦСКА пропустил снова и остался вдесятером после удаления Ахметова - видео

Начало второго тайма матча 23-го тура РПЛ ЦСКА - «Зенит» получилось провальным для «армейцев». Маркус Вендел получил удобную скидку от Артёма Дзюбы и зарядил в дальнюю девятку ворот Игоря Акинфеева. Это случилось на 50-й минуте, счет стал 2:1 в пользу чемпионов России. Но тут же Ильзат Ахметов столкнулся с Далером Кузяевым, и арбитр показал прямую красную карточку игроку ЦСКА за опасный прием с риском нанесения серьезной травмы.

На данный момент «Зенит» набирает 48 очков и увеличивает отрыв от идущего на третьей строчке ЦСКА до восьми очков, а также на 7 баллов опережает «Спартак».

Самый подробный онлайн матч проходит на LiveResult.ru.