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ЦСКА пропустил снова и остался вдесятером после удаления Ахметова - видео

17 Марта 2021, 21:26,

Начало второго тайма матча 23-го тура РПЛ ЦСКА - «Зенит» получилось провальным для «армейцев». Маркус Вендел получил удобную скидку от Артёма Дзюбы и зарядил в дальнюю девятку ворот Игоря Акинфеева. Это случилось на 50-й минуте, счет стал 2:1 в пользу чемпионов России. Но тут же Ильзат Ахметов столкнулся с Далером Кузяевым, и арбитр показал прямую красную карточку игроку ЦСКА за опасный прием с риском нанесения серьезной травмы.

На данный момент «Зенит» набирает 48 очков и увеличивает отрыв от идущего на третьей строчке ЦСКА до восьми очков, а также на 7 баллов опережает «Спартак».

Самый подробный онлайн матч проходит на LiveResult.ru.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, ЦСКА Москва, Ильзат Ахметов
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