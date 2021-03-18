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ЦСКА назвал болезненным поражение от «Зенита»

18 Марта 2021, 11:53,

Пресс-служба московского ЦСКА отреагировала на домашнее поражение команды от петербургского «Зенита» в матче 23-го тура чемпионата России. Подопечные Виктора Ганчаренко потерпели фиаско со счетом 2:3.

«Спасти хотя бы ничью не удалось. Терпим болезненное поражение от «Зенита», - гласит сообщение столичного клуба в «Твиттере».

После вчерашнего поединка подопечные Виктора Ганчаренко остались на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Зенит» под руководством Сергея Семака лидирует в чемпионате России, опережая «армейцев» на восемь очков. Отрыв от идущего вторым «Спартака» составляет семь пунктов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, ЦСКА Москва
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