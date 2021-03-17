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​ЦСКА закрепил номер 12 за болельщиками

17 Марта 2021, 18:16,

За несколько часов до начала ключевого матча ЦСКА против «Зенита» пресс-служба «армейцев» сообщила о закреплении двенадцатого номера за болельщиками. В домашней раздевалке футболка фанатов ЦСКА с номером «двенадцать» всегда будет находиться рядом с местом капитана команды.

 

Игра между ЦСКА и «Зенитом» начнётся в восемь часов вечера по московскому времени. Следить за событиями поединка на «ВЭБ Арене» можно будет в подробной текстовой трансляции на LiveResult.

После двадцати двух туров российского чемпионата первый «Зенит» и третий ЦСКА разделяют пять зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва
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