​ЦСКА закрепил номер 12 за болельщиками

За несколько часов до начала ключевого матча ЦСКА против «Зенита» пресс-служба «армейцев» сообщила о закреплении двенадцатого номера за болельщиками. В домашней раздевалке футболка фанатов ЦСКА с номером «двенадцать» всегда будет находиться рядом с местом капитана команды.

12-й номер всегда с командой! Теперь и в домашней раздевалке Место рядом с капитаном закреплено за нашими болельщиками pic.twitter.com/pdqwU7cCrq — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 17, 2021

Игра между ЦСКА и «Зенитом» начнётся в восемь часов вечера по московскому времени. Следить за событиями поединка на «ВЭБ Арене» можно будет в подробной текстовой трансляции на LiveResult.

После двадцати двух туров российского чемпионата первый «Зенит» и третий ЦСКА разделяют пять зачётных баллов.