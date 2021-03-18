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Кирьяков: «Если «Спартак» проиграет, через тур-два можно будет поздравлять «Зенит»

18 Марта 2021, 15:31,

Известный футбольный эксперт Сергей Кирьяков прокомментировал итог встречи ЦСКА - «Зенит», а также дал прогноз на чемпионскую гонку в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Судьба чемпионства ещё не решена. Все-таки надо ещё подождать, как сыграет «Спартак». Сказать можно, что «Зенит» вчера отстегнул ЦСКА от чемпионской гонки. Образно говоря, игра была за 6 очков. Соответственно, разрыв уже достиг 8 очков, а это уже достаточно существенно, учитывая, что игр остаётся все меньше и меньше.

Теперь нужно ждать, как сыграет «Спартак». Если они выиграют, то может быть какая-то интрига сохранится. Если же нет, то, думаю, через тур-два можно уже будет «Зенит» поздравлять, при условии что они, конечно, не потеряют много очков», - сказал Кирьяков.
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Сергей Кирьяков
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