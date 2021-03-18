Ахметов извинился за удаление в игре с «Зенитом»

Хавбек московского ЦСКА Ильзат Ахметов принес извинения за удаление во вчерашнем поединке чемпионата России против петербургского «Зенита». Встреча завершилась поражением «армейцев» со счетом 2:3.

«Хочу попросить прощения за удаление. Я играл в мяч, и нога по инерции пошла в соперника. Я не хотел нанести травму или очень грубо сыграть», - гласит сообщение полузащитника в инстаграм-аккаунте.

В начале второго тайма Ахметов жестко сыграл против хавбека «Зенита» Далера Кузяева. После просмотра VAR Ильзат получил красную карточку.

После 23 туров «сине-бело-голубые» лидируют в РПЛ, а «армейцы» занимают третье место.