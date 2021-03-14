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Почему ЦСКА не увольняет Ганчаренко

14 Марта 2021, 23:36,

Болельщики ЦСКА всё больше и больше критикуют Виктора Ганчаренко, требуя его отставки. Однако вряд ли стоит ждать увольнения белоруса в ближайшее время. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему Ганчаренко до лета уж точно останется.

Поражение в Туле от «Арсенала», который плетётся в подвале турнирной таблицы, ещё больше разозлило болельщиков ЦСКА. Они просто закидали социальные сети «армейцев» требованиями отставки Виктора Ганчаренко. Поклонников «красно-синих» категорически не устраивает уровень игры команды, а отсутствие результата только ещё больше их расстраивает. Тем не менее такие лозунги кажутся чересчур эмоциональными. Стоит ли сейчас увольнять Ганчаренко?

На ситуацию можно взглянуть с нескольких сторон. Если говорить в принципе обо всём периоде работы Ганчаренко, то сложно сказать, что ЦСКА прогрессирует. Наверное, с текущим набором футболистов большего тренер сделать не может. При этом под руководством белорусского специалиста «красно-синие» стабильно борются за попадание в Лигу чемпионов и уж как минимум попадают в Лигу Европы. Конечно, болельщики ЦСКА едва ли могут быть этим довольны, вспоминая ещё относительно недавние времена. Однако большой вопрос, сможет ли другой тренер с нынешним набором футболистов реально бороться за чемпионство.

Даже если взглянуть на текущий сезон, то ЦСКА идёт лишь третьим. Всего на одно очко «армейцы» отстают от второй лигочемпионской позиции, да и от первой – на пять, не такая уж и пропасть. Настолько ли плохи результаты ЦСКА, чтобы прямо сейчас на оставшиеся восемь туров назначать нового тренера? Можно быть недовольными качеством игры, но самое важное – это именно результат. Он же у ЦСКА пока не такой плохой, чтобы пороть горячку.

Процесс смены тренера состоит всегда из двух частей: увольнение текущего наставника и назначение нового. Первый шаг намного проще второго. Есть ли сейчас тренер, который может гарантированно выдать результат лучше текущего? Поклонники «армейцев» говорят про Березуцкого или Овчинникова, однако назначение любого из них – огромный риск. Учитывая плотность в таблице, неудачный отрезок может отбросить ЦСКА вообще во вторую половины таблицы (девятый «Ростов» отстаёт всего на шесть баллов). Руководство ЦСКА всегда позиционировалось как довольно спокойное и взвешенное, не склонное к панике. По этой причине вряд ли стоит ждать, что Ганчаренко покинет команду до окончания сезона. И уж точно этого не случится сейчас – накануне матча против «Зенита», когда будет шанс сократить отставание до минимума.

Летом же уход Ганчаренко выглядит всё более реальным. Причём его едва ли спасёт даже второе место. Дело не в результатах и не в качестве игры, просто градус недовольства уж слишком высок. Работать в такой обстановке довольно сложно, так что окончание сотрудничества успокоит ситуацию, что пойдёт на пользу ЦСКА. Главный вопрос заключается в том, кто сменит белорусского специалиста. Скорее всего, ставка вновь будет сделана на русскоговорящего специалиста – с иностранцами у «красно-синих» дела не складываются. Выбор, кстати, довольно широкий и на разный манер. Можно пригласить «своего» — того же Березуцкого или Александра Гришина. Можно позвать маститого Курбана Бердыева. В прессе мелькала даже фамилия Валерия Карпина, который также проявил себя в работе с малоизвестными футболистами, хотя назначение экс-спартаковца всё же трудно представить.

Андрей Центров 
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко, Роман Бабаев, Евгений Гинер
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Комментарии (1)
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0
Сем Алекс
14 Марта 2021, 23:45

Вот стоит ли ждать? Нет игры который год. Даже не смотрю. Скучно

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