​Боярский спрогнозировал точный счёт матча ЦСКА – «Зенит»

Известный актёр Михаил Боярский сделал прогноз на точный счёт матча между ЦСКА и «Зенитом».

Боярский сказал «Спорт-Экспрессу», что «Зенит» выиграет в Москве со счётом 2:0. Актёр отметил, что в случае победы питерцев уже никто не догонит.

На текущую минуту «Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы российского чемпионата. Вторым идёт «Спартак», у которого на четыре очка меньше, а тройку замыкает ЦСКА, отстающий от лидера на пять баллов.

Стартовый свисток футболисты ЦСКА и «Зенита» услышат в восемь часов вечера по московскому времени. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате.

Как известно, Михаил Боярский является поклонником «Зенита». Питерцы становились чемпионами России в двух последних сезонах.