Эджуке: «У нас есть ещё шансы все исправить»

Атакующий игрок ЦСКА Чидера Эджуке считает, что болельщикам «армейцев» не стоит отчаиваться после поражения в ключевом матче с «Зенитом» (2:3).

- И я, и мои партнеры глубоко убеждены, что мы сможем сделать все возможное и приложить все усилия. У нас есть еще шансы все исправить, - цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Эджуке также добавил, что вся команда ЦСКА старалась и билась за результат из последних сил, а также все равно претендует на чемпионство. В концовке гол Николы Влашича подарил москвичам надежду на ничейный результат, но все же третий гол «армейцы» не забили.

23-летний Эджуке проводит дебютный сезон в ЦСКА, в 24 матчах за команду у него по два гола и ассиста.