«Я вас молю, отпишитесь от меня»: Дзюба записал обращение к хейтерам

Центрфорвард сборной России и петербургского «Зенита» Артём Дзюба обратился к своим хейтерам после поединка 23-го тура Премьер-лиги против московского ЦСКА. «Сине-бело-голубые» отпраздновали победу со счетом 3:2. Дзюба отметился голом и не забил пенальти в концовке первого тайма.

«Я прошу всех злых, недалеких людей, которые только и ждут, чтобы кто-то оступился. Я вас молю, отпишитесь от меня. Не пишите всякие гадости. Я этого искренне не понимаю», - заявил нападающий на видео, опубликованном в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 32-летний форвард провел 21 поединок, записав на свой счет 13 голов (три - с пенальти) и пять результативных передач.

По итогам 23-х туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на семь баллов.