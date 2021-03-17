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Семак: «Никто не говорит, что Дзюба там восемь подряд забил пенальти»

17 Марта 2021, 22:28,

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча с «Краснодаром» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы рады, поздравляю команду с хорошей игрой и победой, будем готовиться к следующему матчу.

- У вас был нереализованный пенальти…

- Был нереализованный пенальти, но никто не говорит, что Артём там восемь подряд забил пенальти. И когда игрок не забивает… Конечно, невозможно всё забивать, рано или поздно промахиваешься, ничего страшного в этом. Команда правильно отреагировала, в раздевалке все поддержали. Ничего страшного, бывает.

- В итоге вы вышли на второй тайм и дальше начало 45-минутки было, наверное, решающим отрезком игры, когда сначала забивается гол Венделом, а сразу после этого соперник остается в меньшинстве?

- Вендел забил прекрасный гол, и один, и второй в меньшинстве. Я не думаю, что у Ахметова был умысел так сыграть, но несчастный случай, который, конечно, облегчил нам игру. Мы много мяч контролировали, создавали моменты. Момент с незасчитанным голом. Был он или нет - мне показалось, что мяч все-таки пересек линию ворот, когда Дуглас пробил. В остальном хорошая игра, конечно, порадовали болельщиков и себя. Достаточно непростое возобновление чемпионата с точки зрения результата. С точки зрения игры - возможно, за исключением игры с тульским «Арсеналом», где, может быть, было не так много моментов  как обычно. Тем не менее, тот матч могли выиграть, все-таки немного удача не улыбалась нам в тех матчах.

- Вендел провел отличный матч, получил приз лучшему игроку встречи, при этом был эпизод в первом тайме, когда он позволил себе на виду у всех довольно агрессивно пообщаться с вашим ассистентом.

- Это эмоции, ничего страшного. Мы прекрасно понимаем, что его агрессия была недовольством на определенные агрессивные действия, свои и чужие. Не все складывалось так, как хотелось. Конечно, все волнуются, у каждого игрока и тренера разная реакция. Нет равнодушных. Все стараются играть и отдавать все силы в игре для победы. В итоге получаем тот результат, которого заслуживаем.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Сергей Семак
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