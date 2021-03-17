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Вендел объяснил свой конфликт с тренером «Зенита» по ходу матча с ЦСКА

17 Марта 2021, 22:35,

Лучший футболист матча ЦСКА - «Зенит» (2:3) Вендел поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Спасибо за награду лучшему игроку матча. Я чуть устал, поэтому попросил замену, но важно, что команда выиграла. И эта победа для всей нашей команды.

- Игра начиналась для вас противоречиво, потому что мы в первом тайме видели эпизод, когда вы поругались с тренером, что произошло там, что вызвало такие ваши эмоции с броском перчаток в тренера?

- Нет, я бросал перчатку не в тренера, просто был расстроен в какой-то момент игры и хотел посоветоваться с тренером. Хорошо, что вовремя случился перерыв. Нам удалось все наладить и победить сегодня.

- Когда он два раза получил мяч под давлением, у него не было вариантов для движения вперед. Тогда он подошел ко мне и попросил, чтобы у нас было больше движения впереди, чтобы он мог отыграться и выходить из обороны, - так комментирует инцидент тренер «Зенита» Вильям де Оливейра.

- Начала второго тайма  было решающим в этом матче? Удаление и ваш гол, который сыграл большую роль?

- Мы даже до удаления хорошо начали. Конечно, оно нам чуть помогло, но мы заслуженно победили.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Вендел
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