Горшков: «Думаю, что с ЦСКА будет ничья, и она больше на руку «Зениту»

Ветеран «Зенита» Александр Горшков высказался по поводу предстоящего матча с ЦСКА.

- Какие ожидания от матча с ЦСКА, учитывая, что «Зенит» не очень удачно начал рестарт сезона?

- «Зенит», за исключением последней победы, нельзя сказать, что хорошо выглядел. И ЦСКА тоже выступает нестабильно. Думаю, шансы на успех равные. Тем более, матч принципиальный, за верхние места в таблице.

- Приемлем ли для «Зенита» ничейный исход?

- «Зенит» будет хотеть победить, как и ЦСКА. Но если случится ничья - это будет больше на руку питерцам. Все-таки игра гостевая. И потом отрыв от «армейцев» останется таким же, он не сократится. Но мы не знаем, как будет складываться встреча.

- Если защитник ЦСКА Марио Фернандес не сыграет из-за травмы, не станет ли это роковой потерей для ЦСКА?

- Это будет большой потерей для «армейцев», конечно. Марио - фактически лучший защитник клуба. И в атакующих действиях он играет большую роль. Но ЦСКА почти в каждом матче пропускает. Хотя мне сложно сказать, почему так происходит.

- «Рубин» и «Ростов» в матчах с «Зенитом» терпели и забивали в концовке. Такой сценарий может повториться с ЦСКА?

- Все может быть. Я не думаю, что кто-то будет отсиживаться в обороне. Это такой матч, в котором обе команды будут играть с сумасшедшим настроем.

- Из команд первой восьмерки ЦСКА после перерыва хуже всех реализует голевые моменты. Что об этом думаете?

- Да, с реализацией не все хорошо, но, тем не менее, команда много атакует, и моменты у «армейцев» будут. Посмотрим, как они используют свои шансы. Ну а то, что слабая реализация, тут факторов может быть много. Иногда это связано с мастерством, иногда с невезением.

- А в чем вообще видите проблемы «Зенита» в весенней части сезона?

- Если смотреть на результаты матчей, то всего одна победа. А ведь все считают, что «Зенит» должен всех легче обыгрывать. Хотелось бы чемпионской игры от питерского клуба, но пока ее не видно, и мне даже трудно предположить, почему идут такие результаты.

- Удивляет ситуация, что постоянно муссируются слухи об отставке Ганчаренко и Семака, хотя команды идут на самом верху таблицы?

- Нет, учитывая то, что у ЦСКА сейчас неожиданные, нестабильные результаты. В команде были изменения. Видимо, имелись какие-то внутренние конфликтные ситуации. Убрали часть тренеров. Сейчас нет результата. Это и порождает слухи. «Зенит» в Лиге чемпионов выступил неудачно. И уже тогда пошли слухи об отставке Семака. Сейчас после рестарта команда выиграла только один матч, не показывая хорошей игры. Поэтому слухи возобновились. Это естественно. Такие клубы всегда на виду. Поэтому неудачные матчи и внутренние вещи, которые происходят, вызывают массу разговоров, которые и происходят сейчас.

- Вы допускаете, что кто-то из тренеров этих клубов может уйти в отставку после сегодняшнего поражения?

- Все может быть. Это зависит от ситуации в клубе.

- Вы ждете сегодня ничью?

- Победить может любая команда, но и ничейный результат нельзя исключать. Надеюсь, что мы увидим голы, потому что обе команды имеют хороших нападающих и любят атаковать.

Елена Григорьевская