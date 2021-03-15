Борис Игнатьев: «Спартак» лучше «Зенита» и ЦСКА готов к сезону»

Бывший тренер сборной России и «Локомотива» Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги 22-го тура РПЛ.

- Чем запомнился минувший тур?

- Мне он понравился. Клубы показали, что подготовительный этап они провели со знанием дела и с четким представлением, что необходимо командам для того, чтобы добиваться побед и показывать качественный футбол. Были игры очень интересные, а были похуже. И, конечно, самым ярким событием стал матч «Динамо» - «Спартак».

- Сейчас три претендента на золото – «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Что думаете об игре этих соперников? Кто больше нравится?

- Каждый хорош по-своему, но есть и нюансы. У «Зенита» нет стабильности и предсказуемости в результатах. Нет наличия равнозначных игроков и возможности их заменить. Команда предсказуема. «Спартак» сейчас лучший среди этих трех команд по готовности. Он хорошо держит скорость на протяжении всего матча. Практически нет пауз. Мало игровой аритмии. Идет быстрый переход из одной фазы в другую, из обороны в атаку и наоборот.

- А что касается ЦСКА?

- «Армейцы» представляют комбинационный футбол более ярко. Они много контролируют мяч, заставляют соперника ошибаться в районе штрафной площади. Долго переходят из обороны к атакующим действиям и дают возможность выстраивать многочисленные редуты у своей штрафной площади.

- В дерби «Динамо» со «Спартаком» что могли бы отметить?

- Это была очень хорошая игра двух равных соперников. «Спартак» более мужиковатый в плане атлетизма. У «Динамо» много молодых ребят, которые еще не в должной мере окрепли. В этом у «Спартака» было преимущество, и скорости чуть повыше. А так равная игра с небольшим перевесом в сторону «красно-белых».

- Не удивляет, что «Спартак» поднялся на второе место в таблице после неудачного рестарта сезона?

- Люди же работают, просчитывают как и что необходимо делать при том наличии игроков в атаке и появившегося Промеса. Все это усиливает не только качество игры, но и психология поворачивается в сторону уверенности и надежности. Так часто бывает с приходом футболиста, который оправдывает надежды руководителей. Промес, может быть, сам не так много делает и надо ждать, что он еще прибавит. Но видно, что пришел футболист другого уровня, и он становится в группу лидеров команды. Это придает футболистам уверенности.

- На зону еврокубков сейчас претендуют «Локомотив», «Сочи», «Рубин», «Динамо», «Краснодар» и «Ростов». Скорее всего, они и разыграют две путевки на шестерых. Кто по игре сейчас вам больше нравится из этих команд?

- Первым номером я бы поставил «Рубин», который мне нравится больше других наших команд. Затем отмечу «Спартак» и «Сочи». Эти клубы имеют главенствующее положение среди всех шести претендентов на еврозону.

- В среду ЦСКА примет «Зенит», что во многом определит борьбу за золото. Какой итог наиболее вероятен?

- Ничейный. «Зенит» понимает всю ситуацию. Если он проиграет, то втянется в серьезные баталии. Ничья дает возможность держать на дистанции тех соперников, которые будут претендовать на первое место. Если говорить об игре, больше надежности у питерцев. У них разброс качественных футболистов шире. У ЦСКА таких игроков, которые могут менять ситуацию на поле, меньше. «Зенит» сделает все возможное, чтобы обезопасить свои ворота и будет искать счастье у чужих. Но и ничейный результат будет неплохим. А что касается ЦСКА, у него больше прорех в построении обороны. Дивеев только появился. Думаю, преимущество в середине поля будет у «Зенита».

- Если ЦСКА проиграет, насколько велика вероятность, что Ганчаренко покинет клуб?

- Тут не поймешь, от чего это зависит. Иногда позиция тренера зависит не только от результата, но и от его концепции. Те, кто находится рядом с тренером, понимают, что он делает все возможное. Причины бывают в другом. Поэтому давать какие-то советы неправильно, ведь я не знаю внутреннюю кухню.

Елена Григорьевская