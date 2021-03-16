Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Малком отправился на матч с ЦСКА

16 Марта 2021, 16:36,

Атакующий хавбек «Зенита» Малком опубликовал фотографию из самолёта в «сториз» на своей страничке в Instagram. Бразильский футболист написал, что отправляется в Москву.

В среду, семнадцатого марта, «Зениту» предстоит провести гостевой матч против ЦСКА в рамках двадцать третьего тура российского чемпионата. Стартовый свисток прозвучит в восемь часов вечера по московскому времени.

Напомним, что Малком получил травму во время зимних сборов «Зенита». Бразилец не выходил на футбольное поле в четырёх прошедших официальных матчах команды в 2021 году. Всего в этом сезоне Малком провёл девятнадцать игр, забил один гол и отдал два голевых паса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Малком
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола