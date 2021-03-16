​Малком отправился на матч с ЦСКА

Атакующий хавбек «Зенита» Малком опубликовал фотографию из самолёта в «сториз» на своей страничке в Instagram. Бразильский футболист написал, что отправляется в Москву.

В среду, семнадцатого марта, «Зениту» предстоит провести гостевой матч против ЦСКА в рамках двадцать третьего тура российского чемпионата. Стартовый свисток прозвучит в восемь часов вечера по московскому времени.

Напомним, что Малком получил травму во время зимних сборов «Зенита». Бразилец не выходил на футбольное поле в четырёх прошедших официальных матчах команды в 2021 году. Всего в этом сезоне Малком провёл девятнадцать игр, забил один гол и отдал два голевых паса.