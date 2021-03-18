Уткин: «ЦСКА ошибся, когда стал обновлять команду вокруг Ганчаренко»

Бывший футбольный комментатор, а ныне популярный блогер Василий Уткин поделился мнением относительно будущего белорусского специалиста Виктора Ганчаренко в московском ЦСКА.

«Работа в ЦСКА показывает: у него есть потолок. Начальство сделало ошибку. Они стали обновлять команду вокруг Ганчаренко. Команду тренеров, в частности. Думаю, шансов мало», - гласит сообщение Уткина в «Телеграме».

Напомним, что в матче 23-го тура Премьер-лиги «армейцы» на своем поле потерпели поражение от петербургского «Зенита» со счетом 2:3.

После этой неудачи московский клуб занимает третье место в турнирной таблице. На счету ЦСКА 40 набранных баллов.