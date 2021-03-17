Влашич: «ЦСКА, как и «Зенит», хочет быть лучшим клубом России»

Лидер московского ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от поединка против петербургского «Зенита» в 23-м туре чемпионата России.

«Между ЦСКА и «Зенитом» всегда идет принципиальное противостояние, и мы, и они хотим быть лучшим клубом страны. Сделаем все, чтобы добиться устраивающего для нас счета», - приводит слова хорватского полузащитника пресс-служба «армейцев».

ЦСКА примет «Зенит» на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 17-го марта. Начало встречи запланировано в 20:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию матча проведет Liveresult.ru.

Петербургский клуб, набрав 45 баллов, лидирует в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 40 очками находится на третьей позиции.