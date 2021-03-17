Как «Зенит» отцепил ЦСКА от спора за золото - видео

Центральный матч 23-го тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом» получился событийным, интригующим и результативным. Гости начали встречу с опасных моментов у ворот противника, но пропустили первыми после удара Саломона Рондона, правда, быстро отыгрались после голевой попытки Артёма Дзюбы, который вскоре мог оформлять дубль, но с 11 метров не смог обыграть Игоря Акинфеева.

После перерыва Ильзат Ахметов подвел партнеров неоправданно грубой игрой, за что получил красную карточку. В меньшинстве москвичи пропустили два мяча от Вендела, но в концовке отыгрались с пенальти, правда, гол Николы Влашича был последним опасным моментом в поединке.

После поражения со счетом 2:3 ЦСКА уже на восемь очков отстает от лидирующего «Зенита».