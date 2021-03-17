Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный

Топовым матчем мид-уиковского 23-го тура чемпионата России было Дерби двух столиц – ЦСКА дома противостоял «Зениту».

Борьба за чемпионство в нынешнем сезоне специфическая. «Зенит» вроде как по-прежнему сильнее всех, однако предоставляет главным конкурентам шансы подобраться к себе в таблице, а те словно боятся это сделать. ЦСКА со «Спартаком» привыкли сильно не приближаться к первому месту, но чемпионат уже входит в завершающую стадию, и на финишной прямой нет места непонятным провалам. Чтобы сделать по-взрослому, а не по-детски, «армейцам» надо было выигрывать у «Зенита» на «ВЭБ Арене» и сокращать своё отставание от питерцев до двух очков. Ибо сколько можно в поддавки играть…

Первые десять минут «Зенит» провёл высоко и заработал две возможности открыть счёт. Удар Кузяева в полумоменте хозяева заблокировали, а потом было поопаснее. Зайнутдинов потерял мяч после передачи от Акинфеева под спорным прессингом Оздоева – спорным в смысле соблюдения правил. Кажется, полузащитник гостей всё же оттолкнул защитника хозяев, после чего создал момент для Дзюбы, который плохо подстроился по удар и в падении бесхитростно послал мяч в руки Акинфееву.

Следующие минут пятнадцать прошли с территориальным преимуществом ЦСКА. Эджуке и Рондон неудачно пробили со второго этажа. Питерцы ответили попаданием Дугласа Сантоса в штангу на подборе после углового, но там был зафиксирован офсайд Барриоса, мешавшего обзору Акинфеева. Также Караваев нанёс выстрел средней степени опасности – многоопытной «армейский» вратарь справился, поймав мяч намертво.

В районе получаса игры обрадовались те, кто поставил на «обе забьют», потому что команды обменялись голами. Первым отпраздновал гол ЦСКА. Эджуке ускорился на левом полуфланге к лицевой и навесил на линию вратарской, откуда Рондон в своём стиле кивнул в центр створа без сопротивления (1:0).

«Зенит» недолго горевал при раздражавшем его счёте. Через пять минут Дуглас Сантос подал слева на ближнюю штангу, но у Акинфеева поймать этот мяч не получилось. Голкипер «красно-синих» оказался дезориентирован подключением Кузяева, который попытался сыграть пяткой, а Кучаев не смог прервать эту доставку. Ну и дальше оказавшийся на маршруте мяча Дзюба оставил не у дел Магнуссона и Дивеева, головой заслав снаряд в сетку (1:1).

В конце тайма счёт мог качнуться в любую сторону. Ближе к уходу на перерыв в стане промежуточного победителя был «Зенит». Рондон всего лишь не дотянулся до прострела Фернандеса, а питерцы получили в своё распоряжении целый пенальти. Главный арбитр Кукуляк указал на точку после видеоповтора – Фернандесу, накрывшему в падении удар Азмуна, мяч отскочил от ноги в поднятую вверх руку. Дзюба почувствовал в себе силы исполнить одиннадцатиметровый, однако лучше бы он этого не делал. Как и в позапрошлом матче с «Рубином», Дзюба пробил с точки вправо от себя, и его пенальти потащил вратарь – только уже не Дюпин, а Акинфеев. Показалось, что судья постановил перебить, но нет – был назначен угловой. Акинфеев же схлопотал жёлтую карточку за ярые споры с арбитром.

Начало второго тайма оказалось для ЦСКА хуже не придумаешь. «Армейцы» остались вдесятером из-за удаления Ахметова – он в центре поля заехал прямой ногой в Кузяева, оставив тому кровавый след от шипа. Решение о красной карточке Кукуляк принял снова после ВАР. К тому моменту «Зенит» уже выигрывал в счёте, поскольку Вендел на 50-й минуте породисто вонзил мяч в правую девятку, воспользовавшись скидкой Дзюбы (1:2).

«Красно-синие» сразу взяли мяч под свой контроль, но ненадолго. «Зенит» не стал закрываться в обороне, памятуя о том, что произошло против «Ростова». Приходилось трудиться Акинфееву, отражая выстрелы Кузяева и Караваева. А с Венделом, которого «армейцы» опять не прикрыли в своей штрафной, кипер ЦСКА не сдюжил, пропустив удар того низом по центру после передачи Кузяева (1:3).

Вендел разошёлся и мог оформить аж хет-трик, пальнув в ближний угол, но Акинфеев поймал там мяч с помощью лучшей подруги вратаря штанги. На 89-й минуте гости привезли в свои ворота пенальти – Сутормин в своей штрафной наступил на ногу Бохинену, дебютировавшему за «красно-синий» клуб. Влашич с одиннадцати метров уверенно поразил правую девятку (2:3).

Больше главные цифры на табло не менялись. «Зенит» одержал вторую подряд победу, ЦСКА потерпел второе подряд поражение. Кроме того, у «армейцев» три проигрыша в четырёх последних матчах чемпионата. Питерцы опередили «красно-синих» в турнирной таблице на целых восемь очков, и команде Виктора Ганчаренко теперь надо думать о более приземлённых вещах – как бы не упустить третье место.

Кирилл Иванцов