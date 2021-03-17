Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный

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17 Марта 2021, 22:04,
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Топовым матчем мид-уиковского 23-го тура чемпионата России было Дерби двух столиц – ЦСКА дома противостоял «Зениту».
|ЦСКА Москва
|2:3
|Зенит
|(1:0) Рондон Саломон 28'
|33' Дзюба Артём (1:1)
|50' Вендел Маркус (1:2)
|77' Вендел Маркус (1:3)
|(2:3) Влашич Никола 90'
Борьба за чемпионство в нынешнем сезоне специфическая. «Зенит» вроде как по-прежнему сильнее всех, однако предоставляет главным конкурентам шансы подобраться к себе в таблице, а те словно боятся это сделать. ЦСКА со «Спартаком» привыкли сильно не приближаться к первому месту, но чемпионат уже входит в завершающую стадию, и на финишной прямой нет места непонятным провалам. Чтобы сделать по-взрослому, а не по-детски, «армейцам» надо было выигрывать у «Зенита» на «ВЭБ Арене» и сокращать своё отставание от питерцев до двух очков. Ибо сколько можно в поддавки играть…
Первые десять минут «Зенит» провёл высоко и заработал две возможности открыть счёт. Удар Кузяева в полумоменте хозяева заблокировали, а потом было поопаснее. Зайнутдинов потерял мяч после передачи от Акинфеева под спорным прессингом Оздоева – спорным в смысле соблюдения правил. Кажется, полузащитник гостей всё же оттолкнул защитника хозяев, после чего создал момент для Дзюбы, который плохо подстроился по удар и в падении бесхитростно послал мяч в руки Акинфееву.
Следующие минут пятнадцать прошли с территориальным преимуществом ЦСКА. Эджуке и Рондон неудачно пробили со второго этажа. Питерцы ответили попаданием Дугласа Сантоса в штангу на подборе после углового, но там был зафиксирован офсайд Барриоса, мешавшего обзору Акинфеева. Также Караваев нанёс выстрел средней степени опасности – многоопытной «армейский» вратарь справился, поймав мяч намертво.
В районе получаса игры обрадовались те, кто поставил на «обе забьют», потому что команды обменялись голами. Первым отпраздновал гол ЦСКА. Эджуке ускорился на левом полуфланге к лицевой и навесил на линию вратарской, откуда Рондон в своём стиле кивнул в центр створа без сопротивления (1:0).
«Зенит» недолго горевал при раздражавшем его счёте. Через пять минут Дуглас Сантос подал слева на ближнюю штангу, но у Акинфеева поймать этот мяч не получилось. Голкипер «красно-синих» оказался дезориентирован подключением Кузяева, который попытался сыграть пяткой, а Кучаев не смог прервать эту доставку. Ну и дальше оказавшийся на маршруте мяча Дзюба оставил не у дел Магнуссона и Дивеева, головой заслав снаряд в сетку (1:1).
В конце тайма счёт мог качнуться в любую сторону. Ближе к уходу на перерыв в стане промежуточного победителя был «Зенит». Рондон всего лишь не дотянулся до прострела Фернандеса, а питерцы получили в своё распоряжении целый пенальти. Главный арбитр Кукуляк указал на точку после видеоповтора – Фернандесу, накрывшему в падении удар Азмуна, мяч отскочил от ноги в поднятую вверх руку. Дзюба почувствовал в себе силы исполнить одиннадцатиметровый, однако лучше бы он этого не делал. Как и в позапрошлом матче с «Рубином», Дзюба пробил с точки вправо от себя, и его пенальти потащил вратарь – только уже не Дюпин, а Акинфеев. Показалось, что судья постановил перебить, но нет – был назначен угловой. Акинфеев же схлопотал жёлтую карточку за ярые споры с арбитром.
Начало второго тайма оказалось для ЦСКА хуже не придумаешь. «Армейцы» остались вдесятером из-за удаления Ахметова – он в центре поля заехал прямой ногой в Кузяева, оставив тому кровавый след от шипа. Решение о красной карточке Кукуляк принял снова после ВАР. К тому моменту «Зенит» уже выигрывал в счёте, поскольку Вендел на 50-й минуте породисто вонзил мяч в правую девятку, воспользовавшись скидкой Дзюбы (1:2).
«Красно-синие» сразу взяли мяч под свой контроль, но ненадолго. «Зенит» не стал закрываться в обороне, памятуя о том, что произошло против «Ростова». Приходилось трудиться Акинфееву, отражая выстрелы Кузяева и Караваева. А с Венделом, которого «армейцы» опять не прикрыли в своей штрафной, кипер ЦСКА не сдюжил, пропустив удар того низом по центру после передачи Кузяева (1:3).
Вендел разошёлся и мог оформить аж хет-трик, пальнув в ближний угол, но Акинфеев поймал там мяч с помощью лучшей подруги вратаря штанги. На 89-й минуте гости привезли в свои ворота пенальти – Сутормин в своей штрафной наступил на ногу Бохинену, дебютировавшему за «красно-синий» клуб. Влашич с одиннадцати метров уверенно поразил правую девятку (2:3).
Больше главные цифры на табло не менялись. «Зенит» одержал вторую подряд победу, ЦСКА потерпел второе подряд поражение. Кроме того, у «армейцев» три проигрыша в четырёх последних матчах чемпионата. Питерцы опередили «красно-синих» в турнирной таблице на целых восемь очков, и команде Виктора Ганчаренко теперь надо думать о более приземлённых вещах – как бы не упустить третье место.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Зенит, ЦСКА Москва, РПЛ, Чемпионат России
За счёт чего хотели сегодня выиграть - непонятно) После удаления татарченка стали играть исключительно от обороны, уповая на контры, без малейшего намека на прессинг. Только вот счёт к тому времени был не в нашу пользу - Л-логика)
Да и вообще создаётся такое впечатление что на поле чего то хотят только Акинфей, Влашич и Марио, остальные валенки какие-то. Ахметов и Обляков откровенно подбешивают уже который матч, остальные средней паршивости) Видимо Гончар либо не может до них до всех достучаться, либо реально уже свой потолок достиг. Но это не уровень ЦСКА, так что доиграть сезон и там уже остановите, Вите надо выйти) Не факт что с новым тренером будет лучше (Кэп Очевидность (с)), но свежие идеи и встряска команде срочно необходимы)
А Зеню сегодня поздравлям, солидно и без нервов сделали дело. Скорее всего и с чемпионством)
Зенит и Зенитчиков с победой!,..
...PS: А вот на спортбоксе ребята молодцы.
Запостили "спорный момент" с видеопаузой, как мячик в воротах Акинфеев рукой держит.
ЗА ленточкой.. А на ЕФ, не.... не видели.. )))
С ПОБЕДОЙ ПИТЕР!!! С ПОБЕДОЙ СБГ!!! Добивать надо было, ан нет начали пижонить...)))
У коняшек был шанс только в полных составах, но и тогда Питер выглядел более знающим, что делать. Удаление убило и интригу и сделало неинтересным второй тайм.
ЦСКА старался, бился, умирал на поле, но Зенит был сильнее - всех Зенитчиков с Победой!)
Билет в Белоруссию уже взяли?
все билеты были еще вчера раскуплены
Почему так нельзя было играть,против Рубина,чебуреков? Только на Цска,Спартак и Локо умеет Семак настраивать?
ай.. концовочку слабо провели.. зюба должен был пеналь забивать и 4-й гол зажали.. кароч повезло сиськам со счетом.. и усе равно флегма-физрук.. всех сбг с победой! эйнананэй! )))
Гол зажали 100% . На повторах видно как мяч пересек ленточку .
А Дзюба - идиот . Даже сидя на диване я знал , что он будет бить в левый от вратаря угол .
когда он у мяча встал у меня даже ёкнуло - совсем что ли в штабе рехнулись?.. )))
идиот
Какие замены,такая и концовка.Убрать Вендела это кем надо быть?