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Лига наций УЕФА

Энрике высказался о матче с Италией в полуфинале Лиги наций

05 Октября 2021 • 08:31 Комментировать
Италия
...
Испания
2.30 3.20 3.30
06.10 21:45

Наставник сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от встречи с командой Италии в ½ финала Лиги наций.

«Лига наций – это турнир, который нам хочется выиграть. Будет интересно сыграть против действующего чемпиона Европы на выезде. Будет хорошая игра, в которой увидим, что Испания способна предложить Италии в ее родных стенах», - передает слова специалиста Sport.es.

Полуфинальный поединок между Италией и Испанией состоится в среду, 6 октября, начало запланировано в 21:45 по московскому времени. Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

В другом полуфинале сыграют сборные Бельгии и Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Испании Луис Энрике
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