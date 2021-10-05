Энрике высказался о матче с Италией в полуфинале Лиги наций

Наставник сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от встречи с командой Италии в ½ финала Лиги наций.

«Лига наций – это турнир, который нам хочется выиграть. Будет интересно сыграть против действующего чемпиона Европы на выезде. Будет хорошая игра, в которой увидим, что Испания способна предложить Италии в ее родных стенах», - передает слова специалиста Sport.es.

Полуфинальный поединок между Италией и Испанией состоится в среду, 6 октября, начало запланировано в 21:45 по московскому времени. Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

В другом полуфинале сыграют сборные Бельгии и Франции.