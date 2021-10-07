Торрес рассчитывает восстановиться к финалу Лиги наций

Герой первого полуфинального поединка Лиги наций в составе сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал своё самочувствие после вынужденной замены.

Нападающий «Манчестер Сити» расписался в воротах чемпионов Европы дублем.

«Я доволен итоговым результатом 2:1, невероятно рад за нашу команду. Было очень непросто в концовке поединка с Италией. Но теперь мы сосредоточены исключительно на финале.

Я в порядке. Дальнейшую работу буду выполнять под пристальным присмотром медиков. Думаю, успею восстановиться к финалу Лиги наций», - заявил форвард в эфире Sky Sports.

К слову, Ферран Торрес благодаря двум результативным ударам сравнялся по голам за сборную с Луисом Энрике.