В среду вечером сборные Италии и Испании разыграют первый билет в финал Лиги наций. Пресс-служба итальянской национальной команды сообщает о том, что подопечные Роберто Манчини выйдут на футбольное поле в инновационной форме. При производстве футболки использована революционная технология Ultraweave. Футболка сборной Италии будет самой лёгкой в истории.

In their #NationsLeague semi-final showdown against Spain this evening, the #Azzurri will wear the lightest shirt of all time, one which incorporates the revolutionary #Ultraweave technology



