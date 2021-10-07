Бонуччи извинился за удаление в игре с Испанией

Капитан сборной Италии Леонардо Бонуччи чувствует, что он подвёл своих партнёров, оставив тех в меньшинстве в матче с «красной фурией».

Накануне состоялся первый полуфинал Лиги наций УЕФА, в котором итальянская сборная уступила впервые за три года. Действующие чемпионы Европы проиграли в Милане испанцам 1:2, оставшись из-за удаления Леонардо Бонуччи в первом тайме в меньшинстве.

«Я разозлён даже сильнее, чем вы. И в первую очередь – на себя самого. Хочу извиниться за это. Наша сборная вернётся и станет ещё сильнее», - написал в своём инстаграм-профиле Бонуччи.

К слову, игру между сборными Италии и Испании обслуживал российский рефери Сергей Карасёв.