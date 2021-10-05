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Лига наций УЕФА

Манчини поделился ожиданиями от матча с Испанией в Лиге наций

05 Октября 2021 • 08:46 Комментировать
Италия
...
Испания
2.30 3.20 3.30
06.10 21:45

Наставник сборной Италии Роберто Манчини дал интервью перед встречей с командой Испании в полуфинале Лиги наций.

«На победном чемпионате Европы поединок против испанцев был для нас самым тяжелым. «Красная фурия» имеет очень хороший подбор игроков. Уверен, что предстоящая встреча получится очень интересной. Когда мы играем в Милане, то на стадионе практически всегда наблюдается аншлаг. Было бы классно выиграть Лигу наций», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Поединок состоится завтра, 6 октября, на стадионе в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Испании Роберто Манчини
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