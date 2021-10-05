Манчини поделился ожиданиями от матча с Испанией в Лиге наций

Наставник сборной Италии Роберто Манчини дал интервью перед встречей с командой Испании в полуфинале Лиги наций.

«На победном чемпионате Европы поединок против испанцев был для нас самым тяжелым. «Красная фурия» имеет очень хороший подбор игроков. Уверен, что предстоящая встреча получится очень интересной. Когда мы играем в Милане, то на стадионе практически всегда наблюдается аншлаг. Было бы классно выиграть Лигу наций», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Поединок состоится завтра, 6 октября, на стадионе в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.