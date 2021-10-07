Пеллегрини – о поражении от Испании: «Они не сильнее нас»

Лоренцо Пеллегрини, который стал автором единственного гола сборной Италии в ворота испанцев в полуфинальном матче Лиги Наций, поделился своими мыслями касательно неудачного для его команды противостояния.

Полузащитник «Ромы» считает, что счет на табло не соответствует разнице в классе обоих коллективов. По его словам, национальная команда Италии превосходит соперника, но все испортило удаление Леонардо Бонуччи.

«Судьба была сегодня против нас. Даже вдесятером мы создавали оппоненту проблемы. Они хороши в контроле мяча, но мы гораздо сильнее в остальных аспектах. С нетерпением жду новых свершений нашей страны на футбольных полях Европы и мира», - цитирует игрока RAI Sport.