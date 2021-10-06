Павлюченко ставит на ничью в матче Италия – Испания

Бывший футболист российской сборной Роман Павлюченко поделился прогнозом на игру полуфинала Лиги нацией между командами Италии и Испании.

«Красная фурия» готовилась долго к сегодняшнему полуфиналу, поэтому вылететь не намерена. Команды равны, так что жду ничью в основное время и драматичный овертайм», - приводит слова Романа Павлюченко «ВсёПроСпорт».

Отметим, что поединок ½ финала Лиги наций между сборными Италии и Испании состоится в Милане.

К данной встрече «скуадра адзурра» подходит с впечатляющей беспроигрышной серией в 37 поединков. Ранее Роберто Манчини заявил о намерениях продлить её до чемпионата мира в Катаре.