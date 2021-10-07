​Доннарумма впервые пропустил более одного гола в поединке за сборную Италии

6 октября в Милане состоялся полуфинальный матч Лиги наций, в котором Италия встречалась с Испанией. Гости победили со счётом 2:1.

В первом тайме дубль оформил Ферран Торрес. Стоит отметить, что весь второй тайм итальянцы провели в меньшинстве из-за удаления защитника Леонардо Бонуччи. На 83-й минуте точку в этом противостоянии поставил Лоренцо Пеллегрини.

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма впервые пропустил более 1 мяча в поединке за национальную команду. В 36 предыдущих встречах за сборную Италии вратарь не пропускал больше одного гола, а в 20 из них и вовсе отстоял на ноль.