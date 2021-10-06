Италия и Испании назвали стартовые составы на полуфинал Лиги Наций

Наставники сборных Италии и Испании определились со стартовыми составами на полуфинальный матч плей-офф раунда Лиги Наций УЕФА. Добавим, что поединок начнется в 21:45 по московскому времени, а за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет проследить на сайте Liveresult.ru

Отмечается, что и Роберто Манчини, и Луис Энрике выбрали схемы без ярко выраженных центральных нападающих. В составе испанцев роль ложной девятки будет выполнять Ферран Торрес, а у итальянцев за это будет отвечать Лоренцо Инсинье.

Также стоит обратить свое внимание на 17-летнего полузащитника «Барселоны» Гави, который проводит свой дебютный матч в футболке национальной команды.

Полные стартовые составы выглядят следующим образом:

Италия: Доннарумма; ди Лоренцо, Бонуччи, Бастони, Эмерсон; Барелла, Жоржиньо, Верратти; Кьеза, Инсинье, Бернардески

Испания: Симон; Аспиликуэта, Лапорт, Пау Торрес, Алонсо; Коке, Бускетс, Гави; Сарабия, Ферран Торрес, Оярсабаль