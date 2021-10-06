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Лига наций УЕФА

Италия и Испании назвали стартовые составы на полуфинал Лиги Наций

06 Октября 2021 • 20:47 Комментировать (1)
Италия
0:2
Испания
2.30 3.05 3.50
перерыв

Наставники сборных Италии и Испании определились со стартовыми составами на полуфинальный матч плей-офф раунда Лиги Наций УЕФА. Добавим, что поединок начнется в 21:45 по московскому времени, а за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет проследить на сайте Liveresult.ru

Отмечается, что и Роберто Манчини, и Луис Энрике выбрали схемы без ярко выраженных центральных нападающих. В составе испанцев роль ложной девятки будет выполнять Ферран Торрес, а у итальянцев за это будет отвечать Лоренцо Инсинье.

Также стоит обратить свое внимание на 17-летнего полузащитника «Барселоны» Гави, который проводит свой дебютный матч в футболке национальной команды.

Полные стартовые составы выглядят следующим образом:

Италия: Доннарумма; ди Лоренцо, Бонуччи, Бастони, Эмерсон; Барелла, Жоржиньо, Верратти; Кьеза, Инсинье, Бернардески

Испания: Симон; Аспиликуэта, Лапорт, Пау Торрес, Алонсо; Коке, Бускетс, Гави; Сарабия, Ферран Торрес, Оярсабаль

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Идет 45 минута Италия 0:2 Испания 2.26 3.2 3.5
07.10  21:45 Бельгия ... Франция 3.05 3.35 2.42
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