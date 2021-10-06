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Лига наций УЕФА

Энрике: «Серхи Роберто - фантастический игрок»

06 Октября 2021 • 08:51 Комментировать
Италия
...
Испания
2.30 3.05 3.50
Через 11 ч. 7 мин.

Рулевой сборной Испании Луис Энрике в беседе с журналистами высказался о полузащитнике каталонской «Барселоны» Серхи Роберто.

«Я давно с ним знаком. Если не изменяет память, это я привлек его к играм за резерв «сине-гранатовых». Серхи – невероятный универсал. Он способен играть на фланге обороны и на разных позициях в средней линии. Считаю его фантастическим футболистом. Очень сильно ценю этого игрока», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что сегодня, 6 октября, сборная Испании проведет матч ½ финала Лиги наций против команды Италии. Поединок состоится в Турине и начнется в 21:45 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Серхи Роберто Луис Энрике
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06.10  21:45 Италия ... Испания 2.26 3.2 3.5
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