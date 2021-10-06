Энрике: «Серхи Роберто - фантастический игрок»

Рулевой сборной Испании Луис Энрике в беседе с журналистами высказался о полузащитнике каталонской «Барселоны» Серхи Роберто.

«Я давно с ним знаком. Если не изменяет память, это я привлек его к играм за резерв «сине-гранатовых». Серхи – невероятный универсал. Он способен играть на фланге обороны и на разных позициях в средней линии. Считаю его фантастическим футболистом. Очень сильно ценю этого игрока», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что сегодня, 6 октября, сборная Испании проведет матч ½ финала Лиги наций против команды Италии. Поединок состоится в Турине и начнется в 21:45 мск.