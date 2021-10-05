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Лига наций УЕФА

Кьеллини: «Уважаем Испанию, нам необходимо должным образом подготовиться к матчу»

05 Октября 2021 • 21:00 Комментировать (1)
Италия
...
Испания
2.30 3.20 3.30
Через 23 ч. 16 мин.

Завтра стартует второй в истории раунд плей-офф Лиги Наций – в «финал четырех» попали Италия, Испания, Бельгия и Франция. Фаворитом турнира принято считать именно итальянцев, которым для начала нужно пройти испанцев.

Защитник действующего чемпиона Европы Джорджо Кьеллини рассказал, чего ожидает от предстоящей встречи. «Мы помним, как нам было тяжело в полуфинале Евро. Хорошо, что тогда удалось отомстить за роковой поединок в 2012 году. Уважаем Испанию, нам необходимо должным образом подготовиться к матчу», - приводит слова игрока сетевое издание Football Italia.

Стоит напомнить, что недавно сборная Италии побила мировой рекорд, сумев не проиграть в 37 игре подряд.

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Сборная Италии Сборная Испании Джорджо Кьеллини Лига Наций
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Мансур Умаров 95
05 Октября 2021 в 21:19
Ждём победы Италии на "Джузеппе Меацца".
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