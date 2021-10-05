Кьеллини: «Уважаем Испанию, нам необходимо должным образом подготовиться к матчу»

Завтра стартует второй в истории раунд плей-офф Лиги Наций – в «финал четырех» попали Италия, Испания, Бельгия и Франция. Фаворитом турнира принято считать именно итальянцев, которым для начала нужно пройти испанцев.

Защитник действующего чемпиона Европы Джорджо Кьеллини рассказал, чего ожидает от предстоящей встречи. «Мы помним, как нам было тяжело в полуфинале Евро. Хорошо, что тогда удалось отомстить за роковой поединок в 2012 году. Уважаем Испанию, нам необходимо должным образом подготовиться к матчу», - приводит слова игрока сетевое издание Football Italia.

Стоит напомнить, что недавно сборная Италии побила мировой рекорд, сумев не проиграть в 37 игре подряд.