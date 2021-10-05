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Лига наций УЕФА

Манчини надеется избежать поражений до чемпионата мира в Катаре

05 Октября 2021 • 19:28 Комментировать
Италия
...
Испания
2.30 3.20 3.30
06.10 21:45

Наставник сборной Италии Роберто Манчини пообщался с прессой в преддверии полуфинального поединка Лиги наций против команды Испании.

«Рано или поздно мы проиграем и наша серия прервётся. Но нам бы хотелось продлить её до декабря 2022 года. Реализовать это будет весьма непросто», - цитирует Роберто Манчини Sport.es.

Отметим, что итальянцы не проигрывают уже рекордные 37 поединков подряд. «Скуадра адзурра» в последний раз уступала ещё в сентябре 2018 года. Тогда обидчиками итальянцев оказалась команда Португалии (0:1).

Прежде Роберто Манчини высказался насчёт полуфинальной встречи с испанцами в рамках Лиги наций.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Испании Роберто Манчини Лига Наций
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