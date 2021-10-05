Манчини надеется избежать поражений до чемпионата мира в Катаре

Наставник сборной Италии Роберто Манчини пообщался с прессой в преддверии полуфинального поединка Лиги наций против команды Испании.

«Рано или поздно мы проиграем и наша серия прервётся. Но нам бы хотелось продлить её до декабря 2022 года. Реализовать это будет весьма непросто», - цитирует Роберто Манчини Sport.es.

Отметим, что итальянцы не проигрывают уже рекордные 37 поединков подряд. «Скуадра адзурра» в последний раз уступала ещё в сентябре 2018 года. Тогда обидчиками итальянцев оказалась команда Португалии (0:1).

Прежде Роберто Манчини высказался насчёт полуфинальной встречи с испанцами в рамках Лиги наций.