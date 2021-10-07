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Лига наций УЕФА

Кьеза – о прервавшейся серии без поражений: «Это должно было случиться»

07 Октября 2021 • 08:39 Комментировать
Италия
1:2
Испания
окончен

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза спокойно отреагировал на первое за последние три года поражение своей команды. В полуфинале Лиги наций итальянцы в меньшинстве не смогли сдержать натиск сборной Испании - 1:2.

«Мы уступили после необычайно длительной серии без поражений. Стали рекордсменами мира, не проиграв ни разу за 37 матчей. Это должно было случиться рано или поздно. Увы, фиаско произошло сегодня.

Нужно отметить работу испанской сборной. Пока играли в равных составах, их футболисты создавали нам много проблем на поле. Нужно было избежать пропущенного мяча перед самым уходом на перерыв», - приводит слова Кьезы УЕФА.

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Сборная Италии Сборная Испании Лига Наций Федерико Кьеза
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