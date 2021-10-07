Пеллегрини не сомневается в будущем сборной Италии

Полузащитник итальянской сборной Лоренцо Пеллегрини не стал посыпать голову пеплом после поражения 1:2 в полуфинальном матче Лиги наций.

Уступив в Милане, действующие чемпионы Европы прервали свою беспроигрышную серию, которая насчитывала 37 игр.

«Мы огорчены, испытываем колоссальное разочарование, поскольку не получилось удачно завершить турнир. В играх, подобным этой, всё определяют эпизоды. К сожалению, нам не повезло. Но мы доказали, что являемся сплочённой командой.

Не скажу, что испанцы нас превзошли. Полагаю, у нашей сборной отличное будущее с немалым числом ярких побед», - передаёт слова Пеллегрини УЕФА.