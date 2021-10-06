Карасёв удалил Бонуччи в матче между Италией и Испанией

В матче 1/2 финала Лиги наций между сборными Италии и Испании российский арбитр Сергей Карасёв удалил защитника Леонардо Бонуччи.

Футболист получил две жёлтые карточки. Вторую игроку дали за удар локтём по Серхио Бускетсу.

Положение у сборной Италии крайне тяжёлое. После первого тайма итальянцы проигрывают со счётом 0:2. Дублем у гостей отметился Ферран Торрес.

Завтра, 7 октября, во втором полуфинале сыграют команды Бельгии и Франции.

Напомним, действующим чемпионом Лиги наций является сборная Португалии.

За текстовой онлайн трансляцией матча Италия - Испания можно следить на портале LiveResult.