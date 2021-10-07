Сборная Италии в поединке Лиги наций с Испанией прервала рекордную беспроигрышную серию

Закончился полуфинальный матч Лиги наций, в котором Италия встречалась с Испанией. Поединок состоялся в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

Итальянцы потерпели поражение со счётом 1:2. Таким образом, прервалась затяжная беспроигрышная серия сборной Италии, которая оставалась непобедимой в 37 встречах, что является мировым рекордом.

В первом тайме дубль оформил Ферран Торрес. Стоит отметить, что весь второй тайм итальянцы провели в меньшинстве из-за удаления защитника Леонардо Бонуччи. На 83-й минуте точку в этом противостоянии поставил Лоренцо Пеллегрини.

7 октября во втором полуфинале Лиги наций встретятся Бельгия и Франция.