Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 145 Комментарии
Лига наций УЕФА

Сборная Италии в поединке Лиги наций с Испанией прервала рекордную беспроигрышную серию

07 Октября 2021 • 00:02 Комментировать
Италия
1:2
Испания
окончен

Закончился полуфинальный матч Лиги наций, в котором Италия встречалась с Испанией. Поединок состоялся в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

Итальянцы потерпели поражение со счётом 1:2. Таким образом, прервалась затяжная беспроигрышная серия сборной Италии, которая оставалась непобедимой в 37 встречах, что является мировым рекордом.

В первом тайме дубль оформил Ферран Торрес. Стоит отметить, что весь второй тайм итальянцы провели в меньшинстве из-за удаления защитника Леонардо Бонуччи. На 83-й минуте точку в этом противостоянии поставил Лоренцо Пеллегрини.

7 октября во втором полуфинале Лиги наций встретятся Бельгия и Франция.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Испании Лига Наций
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Италия 1:2 Испания
07.10  21:45 Бельгия ... Франция 3.05 3.35 2.42
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
00:58 · Лига наций УЕФА
​Доннарумма впервые пропустил более одного гола в поединке за сборную Италии
00:51 · Лига наций УЕФА
Пеллегрини – о поражении от Испании: «Они не сильнее нас»
00:35 · Лига наций УЕФА
Луис Энрике – о победе над Италией: «Доволен, что вышли в финал»
00:14 · Лига наций УЕФА
Манчини прокомментировал поражение от Испании
00:02 · Лига наций УЕФА
Сборная Италии в поединке Лиги наций с Испанией прервала рекордную беспроигрышную серию
06 Октября
23:37 · Лига наций УЕФА
Роберто Мартинес: «У Франции по 2-3 классных игрока на одну позицию»
23:03 · Лига наций УЕФА
Итальянские фанаты освистали Доннарумму во время полуфинала Лиги наций
22:55 · Лига наций УЕФА
Карасёв удалил Бонуччи в матче между Италией и Испанией
22:53 · Лига наций УЕФА
Тилеманс: «Судьбу матча с Францией снова решат детали»
22:32 · Лига наций УЕФА
Бонуччи догнал Дзоффа по количеству поединков за сборную Италии
21:43 · Лига наций УЕФА
Гави – самый молодой футболист в истории сборной Испании
21:24 · Лига наций УЕФА
Лукаку: «Хочу выиграть трофей Лиги Наций»
21:15 · Лига наций УЕФА
Италия - Испания - 1:2 (закончен) 2
20:47 · Лига наций УЕФА
Италия и Испании назвали стартовые составы на полуфинал Лиги Наций 1
20:07 · Лига наций УЕФА
Луис Энрике: «Разбираюсь лучше многих в футболе, поэтому не читаю прессу» 1
Все новости
Рекомендуем