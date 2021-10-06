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Лига наций УЕФА

Итальянские фанаты освистали Доннарумму во время полуфинала Лиги Наций

06 Октября 2021 • 23:03 Комментировать
Италия
0:2
Испания
2.30 3.05 3.50
2-й тайм

Сейчас начался второй тайм полуфинально матча Лиги Наций УЕФА между Италией и Испанией – действующий чемпион Европы уже проигрывает со счетом 2:0, играя в меньшинстве.

Однако, два пропущенных гола стали не единственными раздражителями для голкипера итальянцев Джанлуиджи Доннаруммы. Футболист явно ошибался, когда ожидал от болельщиков теплый прием на домашнем стадионе «Милана» «Джузеппе Меацца» - вслед за баннером в центре города, фанаты освистывали вратаря и скандировали неприличные кричалки в его адрес по ходу первой половины встречи.

Напомним, что у Доннарумму случился конфликт с ультрас «Милана» после того, как он не захотел продлевать контракт с клубом и ушел на правах свободного агента в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сборная Италии Джанлуиджи Доннарумма
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