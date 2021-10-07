Коке - о победе над Италией: «Исторический успех»

Хавбек сборной Испании Коке дал интервью после поединка с командой Италии в ½ финала Лиги наций. «Красная фурия» отпраздновала победу со счетом 2:1. Дублем отметился нападающий Ферран Торрес.

«Исторический успех. Мы прервали рекордную беспроигрышную серию Италии, это незабываемо. Наш план на игру полностью сработал. В первой половине встречи был невероятный уровень футбола», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

В финале сборная Испании встретится с победителем пары Бельгия – Франция. Этот поединок состоится сегодня, 7 октября, начало – 21:45 по московскому времени.