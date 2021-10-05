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Лига наций УЕФА

Манчини: «Италия снова должна показать свой высокий уровень»

05 Октября 2021 • 23:20 Комментировать
Италия
...
Испания
2.30 3.05 3.50
Через 21 ч. 16 мин.

Наставник сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от поединка с Испанией в 1/2 финала Лиги наций. Он надеется, что его команда пробьётся в финал.

«Мы рассчитываем продолжить нашу беспроигрышную серию и пробиться в финал. Наша задача — сделать так, чтобы эта серия продолжалась как можно дольше.

Это для нас важное соревнование. Остались четыре замечательные сборные.

Испания отлично сыграла против нас на ЧЕ-2020. Они доставили нам массу трудностей, постоянно владея мячом. Они мастера в этом компоненте. Нам пришлось сложно. Теперь Италия снова должна показать свой высокий уровень», — цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.

Матч между Италией и Испанией состоится 6 октября.

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Сборная Италии Сборная Испании Роберто Манчини Лига Наций
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06.10  21:45 Италия ... Испания 2.26 3.2 3.5
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